國3彰化路段1小時連3撞 13車碰撞幸僅2人傷

國道3號北上彰化路段，今天上午短短1小時內傳出3起碰撞事故，共造成13輛車碰撞，其中在北上192公里驚傳5輛車連環追撞事故，還造成其中1輛貨車翻覆。（記者湯世名翻攝）

2018-10-30 11:38

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號北上彰化路段，今天上午短短1小時內傳出3起碰撞事故，共造成13輛車碰撞，其中在北上192公里驚傳5輛車連環追撞事故，還造成其中1輛貨車翻覆，消防局與國道七隊據報派員趕往搶救，將2名受傷的男子送醫治療，所幸僅身體多處擦傷，事故發生原因疑未保持安全車距所致，確實原因已由國道警方釐清。

這3起事故中，發生在今天上午7時40分，當時正逢上班時間，國道3號北上192公里彰化和美出口路段有壅塞車潮，後方1輛小貨車疑因煞車不及追撞前方內側車道緩慢前進的車輛，釀成連環撞，共造成休旅車、小貨車、轎車在內的5輛車在內線、中線車道連環追撞，其中小貨車甚至側翻後壓在另1輛轎車車尾，多輛車嚴重毀損，現場車體零件四處飛散，一片狼藉。

彰化縣消防局、國道七隊據報派員趕往現場，將其中2名受傷的男性民眾送往台中榮總醫院治療，所幸2人都受擦傷，意識清楚，現場無人員受困。事故發生後造成後方大塞車，現場直到上午8時40分清除完畢。

另外，稍早今天上午7時18分先傳出6輛車在國道3號北上203公里快官交流道路段發生連環追撞事故，所幸無人員受傷；上午8時15分於北上194公里彰化路段也一度傳出大貨車與轎車追撞，所幸無人員受傷，整起事故發生原因已由國道警方釐清。

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