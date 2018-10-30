有沒有主動跟父親聯絡？王文洋兒子當庭：個人隱私

2018-10-30 11:21

〔記者錢利忠／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋近1年以來，始終見不到他與已分手的「人生伴侶」呂安妮所生的19歲兒子王銓勵，且他替王銓勵安排去英國留學，王銓勵也沒去報到，王文洋質疑一切都是呂安妮主導，控告呂安妮違反刑法第240條第1項和誘罪，以及第304條強制罪；台北地檢署根據王銓勵證詞，認為王銓勵的行動未受母親影響，今以罪證不足為由將呂安妮不起訴。

本月16日，北檢首度傳喚呂安妮母子，王銓勵被問到有沒有主動跟父親王文洋連絡？以及有沒有赴英國留學等計畫？王銓勵均不願透露，僅當庭回說：「個人隱私」。

王文洋指控，呂安妮涉影響他與王銓勵父子見面，涉嫌可處3年以下徒刑之刑法第240條第1項，和誘未滿20歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者的和誘罪；以及同樣可處3年以下徒刑之刑法304條，以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者的強制罪；王文洋提告的2罪，均屬於無法撤告的非告訴乃論之罪。

但王銓勵日前出庭作證時，被檢方問到有無被母親限制行動等問題時，王銓勵均證稱母親沒有限制他與父親見面，也沒有限制他的行動自由，不解父親為何會對母親提告。

至於被問到有無依照父親安排，赴英國留學？以及最近一次與父親聯繫是什麼時候、有無主動與父親連絡？針對有無赴英國留學一事，王銓勵庭訊時沒正面答覆有無打算出國讀書，僅簡單回說，求學是個人隱私。而有無主動與父親聯繫等問題，王銓勵也不願透露細節，也以個人隱私為由帶過。