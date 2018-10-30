病情發作想不開 男子凌晨自焚身亡

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子長年受憂鬱症所苦，近兩日又未服藥也沒到上班的超商值班，今日凌晨4時許，竟跑到基隆商工後門處，引火自焚。路過的民眾發現趕緊通報119，但是消防隊員抵達時，陳男早已身亡。
警方抵達現場時，陳男面部焦黑無法辨識，最後從旁邊的機車循線查出陳男的身分。家屬向警方表示，40歲陳男罹患憂鬱症20多年，這幾天沒有服藥，沒想到卻發生這樣的事情。
警方調閱周邊監視器，發現案發當時只有陳男一人在該處出沒，排除他殺嫌疑。
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〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子長年受憂鬱症所苦，近兩日又未服藥也沒到上班的超商值班，今日凌晨4時許，竟跑到基隆商工後門處，引火自焚。路過的民眾發現趕緊通報119，但是消防隊員抵達時，陳男早已身亡。
警方抵達現場時，陳男面部焦黑無法辨識，最後從旁邊的機車循線查出陳男的身分。家屬向警方表示，40歲陳男罹患憂鬱症20多年，這幾天沒有服藥，沒想到卻發生這樣的事情。
警方調閱周邊監視器，發現案發當時只有陳男一人在該處出沒，排除他殺嫌疑。