Line群組「錯頻」才知道賣房子的錢被A了

2018-10-30 10:42

［記者楊政郡／台中報導］line群組「傳錯頻」，有時候造成尷尬，還可能洩漏不為人知的內情！

邱男在台中市后里區有棟房子，委託莊男出售，約定底價560萬元，佣金4%，期間為2017年2月至5月，而超出底價的部分也歸莊男。但莊男事後隱瞞以750萬出售，對邱男造成190萬元重大不利益，事後因莊男line群組「傳錯頻」，被邱男查出，莊與黃女被台中地院判4至6月徒刑，不法所得各50萬元均沒收。

邱男委任莊男後，同期間住商不動產經紀人傅匯築，得知邱男有意出售房產，與邱聯繫後表明仲介之意，莊男也經由邱男得知傅匯築，而與傅取得聯繫，傅分析該房產應有750萬元至780萬元價值，莊即委託他售價780 萬元、底價750 萬元，給他2017年2月15日至2017年2月20日，前後5天的時間。且要求傅匯築不要與邱聯絡。

沒幾天傅就找到出價730萬元的買家，莊出面後雙方談妥720萬成交，但莊要求以現金支付房款遭拒而告吹，但莊隱瞞前情，認為有暴利差價可賺，翌日安排黃女（莊的女友）與邱漢忠見面，誆稱黃女為買家，願出價568萬元，當場交付邱20萬元定金，簽下「訂金收據」。

同年2月24日，再經傅匯築居間仲介，又找到康姓買家以750萬元成交。莊男、黃女怕日後無法順利取得價差，請買家同意賣方自價金「履約保證專戶」動用150萬元，康同意後轉帳進入邱的帳戶150萬，莊向邱佯稱該款項是供修繕房屋使用，要求邱提領100萬元交付黃女，邱男依指示提領150萬元，其中100萬元交給黃女，黃則分潤50萬元給莊男。

但事後不久邱男收到莊在line上誤傳「后里案資金分配統計結算表」照片，內有記載交易價750萬，邱再向代書王淑芬等人求證後，確定該屋是以750萬元出售，才知受騙。

法官指出，雖然邱男委託莊男以560萬出售，而事實上以750萬元出售，出現190萬元重大利益，明顯違反民法549條、對委託人造成重大不利益，委託人有權終止契約，莊男與黃女觸犯共同背信罪，判4至6月徒刑，不法所得各50萬元沒入。