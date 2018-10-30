見不到兒子 王文洋提告「人生伴侶」不起訴

王文洋控告呂安妮妨害自由及侵害兒子王銓勵的受教權，台北地檢署今天將呂安妮不起訴。（資料照）

2018-10-30 10:00

〔記者錢利忠／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋去年與「人生伴侶」呂安妮分手後，近一年來始終無法見到2人所生的19歲兒子王銓勵，王文洋質疑呂安妮阻撓父子見面，控告呂安妮妨害自由及侵害王銓勵的受教權；台北地檢署日前以被告身分傳喚呂安妮，另傳王銓勵作證，2人訊後均請回；今天則因罪證不足將呂安妮不起訴。

去年9月，王文洋與呂安妮、王銓勵餐聚後，便和兒子失聯，王文洋因而懷疑呂安妮控制兒子的行動。此外，王文洋幫兒子申請英國知名大學就學許可，兒子卻未就學，王為此指控呂安妮影響兒子的受教權。

對於王文洋控告母親一事，王銓勵則證稱，不了解父親為何對母親提告，並指母親從未妨害他的自由。王文洋另有對呂安妮提起民事交付子女告訴，但今年8月雙方出庭後已達成共識，同意讓兒子去英國留學，王文洋因此撤告。

刑事部分，王文洋委任的律師則希望能透過檢方確認小孩的安全，並讓他順利出國受教，即表達不再追究。據悉，王文洋十分寵愛王銓勵，在兒子展現拉小提琴的天分後，投注心力培植，王銓勵也不負所望，學小提琴不滿2年就取得檢定8級資格，王文洋還曾花5000萬元，購入1把號稱世界3大名琴之1的小提琴當作贈禮。