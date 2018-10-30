中市74快速道路旁廠房起火 燃燒3小時1人受傷

火場旁就是台74線快速道路（圖左）。（記者張瑞楨翻攝）

2018-10-30 09:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區緊鄰台74線快速道路（台中環線）的一家工廠，今天凌晨1時許起火，火勢一度猛烈，一名男子被嗆傷，傷勢無大礙，台中市消防局動員7個消防分隊、90多名消防員，耗時達3小時才批滅火勢，煙霧略影響台74線道路行車，但當時車流量不高，消防局至今天清晨4時許撲滅火勢，起火原因尚待調查。

中市消防局調查，起火的工廠，是位於環中路一段的兩棟鐵皮廠房，廠房有數個工廠，包括燈具製造、印刷、家具、裝潢、木材與汽車修配，堆積各種原料、半成品等易燃物品，火勢竄起時，燃燒相當迅速。

消防員抵達時，火勢已蔓延開來，消防員馳抵後第一時間，搜尋是否有人受困，於燈具製造廠房內，找到30歲的段姓工人，他在場內睡覺，驚醒後自行脫困，嗆傷、腳部擦傷，但無大礙。

消防員找不到其他受困者，研判應無其他人受困，立即佈署水線，從各個角度射水滅火，約1小時控制火勢，清晨4時許撲滅火勢，消防局初步研判，起火點位於工廠廠房的中間位置，燃燒面積粗估約700平方公尺，因鐵皮廠房高溫塌陷，廠內溫度仍高，已調配重機具到場協助，防止死灰復燃，起火原因尚待調查。