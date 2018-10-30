金門垃圾場無名大火 燒掉約1/3「囤貨」

金門縣消防員靠近火場，以水柱加泡沫灌救。（記者吳正庭攝）

2018-10-30 00:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門新塘垃圾場今天大火，現場黑煙蔽日、臭氣沖天，數公里外都聞得到燒焦味；熊熊火焰燒掉500多噸垃圾壓縮磚，所幸未造成人員傷亡，消防單位出動10餘輛消防車、化學車，火勢入夜後仍在延燒。

「嗆死人了」! 負責收集全縣垃圾的金湖鎮新塘垃圾場下午2時50分火警，不僅現場工作人員戴上口罩，前往救災的打火弟兄、金湖鎮公所、縣環保局人員，全都戴上口罩，仍擋不住直衝腦門的塑膠臭味，撲鼻的臭味讓人不禁發出怨嘆聲。

現場一名工作人員說，此次火警與過去垃圾場內零星的火勢不同，在東北季風助長下，一發不可收拾，長長的黑煙連7、8公里外的西半島古崗村都看得見；擔心吸入燃燒產生的戴奧辛氣體，幾乎每個人都在找口罩，有人直呼「太可怕了」。

縣消防局長王世祿、縣環保局副局長楊建立、金湖鎮長蔡西湖均趕到現場關切。另外，金湖鎮代表候選人陳向鑫、金湖鎮新湖里長候選人陳錦章不忘義消本分，投入救火行列。

縣環保局表示，金門1天原有生活垃圾38公噸，積極實施分類後，降至每天17、18公噸；台灣負責處理金門垃圾的縣市6月起因故暫時減收，以致金門陸續囤放了重約1551噸、2197包的垃圾壓縮磚在新塘垃圾場；下午這把火，燒掉約3分之1的「囤貨」。

縣消防局表示，新塘垃圾場囤置區約1.2公頃，至傍晚為止，大概有0.4公頃燒毀；消防局共出動12車、50餘人，機場消防班出動1輛大型消防車，軍方支援2車、45人，水頭港務消防隊出動化學車1車、2人，怪手7台，由於現場量體太大，入夜後仍在搶救中，起火原因待調查。