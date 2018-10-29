10/29 威力彩連46摃！下期頭獎衝14.3億 雙贏彩、今彩539也摃龜

2018-10-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月29日）開獎的第107000087期威力彩，頭獎連46摃，下期獎金上看14.3億元；第107000259期今彩539頭及第107000163期雙贏彩，頭獎也均摃龜。

第107000087期威力彩中獎號碼為：「03、11、20、33、34、35，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共34注中獎，每注可得15萬元；肆獎共269注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1446注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬397注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬9616注中獎，每注可得400元；捌獎共10萬9478注中獎，每注可得200元；玖獎共14萬185注中獎，每注可得100元；普獎共25萬4699注中獎，每注可得100元。

第107000087期38樂合彩中獎號碼為「03、11、20、33、34、35」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合65注中獎，每注可得5750元；二合共1389注中獎，每注可得750元。

第107000163期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、07、08、09、11、17、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共493注中獎，每注可得500元；肆獎共5165注獲得，每注可獲得100元。

第107000259期今彩539中獎號碼為「14、17、20、34、38」，頭獎摃龜；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共7054注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3050注獲得，每注可獲得50元。

第107000259期39樂合彩中獎號碼為「14、17、20、34、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共253注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8335注中獎，每注可得1125元。

第107000259期3星彩中獎號碼為「401」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000259期4星彩中獎號碼為「6710」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」