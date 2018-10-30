獨家》道場內鬨敗訴 公公和同修各負擔5毛 創最低賠償紀錄

三十六天罡壇外觀。（記者張忠義攝）

2018-10-30 00:29

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市道教三十六天罡壇鬧內鬨，前林姓女壇生不滿被辱罵「品行惡劣」等語，憤而向公公楊姓法師和同修黃女，連帶求償1元精神撫慰金，高雄高分院審理後大逆轉，認定構成侵權行為要賠，2人各負擔5毛，破判賠最低紀錄，可上訴。

林女指出，其父前為三十六天罡壇主持人，她和母親均為壇生，父親於5年前過世後，由公公楊男接任，他為了鞏固其領導地位，竟在道場公開辱罵她是魔女、魔鬼，並唆使壇生、信士攻擊她。

林女說，104年2月28日，余姓女壇生在壇生大會上，辱罵她們母女為魔女，並誣指她們害死前主持人，甚至說她為當法師，挾持父親到大陸（中國）就醫、脅迫簽下遺囑指定她為繼承人，心機陰險、喪盡天良等語。

此外，同年2月間，另黃姓女壇生以通訊軟體LINE傳送，檢舉她品行惡劣，「對先生、公公和婆婆拳打腳踢，去上課都經常遲到，很會罵學生」、「讓這個惡魔老師的超級惡劣行為給全校其他的老師都知道，讓她待不下去」等不實內容，後經學校調查還她清白，但已影響其教職和名譽。

林女認為公公、余女和黃女言行，已誹謗其名譽，請求共賠償3元。

公公楊男和余女指稱，「魔女」是指行為偏差、心念不正著魔的程度，否認有故意或過失妨害名譽﹔黃女則說，她用LINE傳，並未公開，也沒有指名道姓，刑案部分業經檢方處分不起訴，否認損及林女名譽。

高雄地院審結後，僅認定余女誣指林女脅迫林父簽遺囑有過失，判賠精神撫慰金1元，其餘2人不用賠償。後來，林女與余女和解，僅針對公公和黃女提起上訴。

高雄高分院調查，楊在壇生大會指媳婦心念不正、言行未符倫常，應以為例，而稱為「魔女」等語，並未逾越適當表達範圍，應受宗教信仰自由的保障。

不過，黃女檢舉內容，要讓林女惡行「給全校其他的老師都知道，讓她待不下去」，其意圖顯非善意為適當的評論，應負賠償和道歉啟示責任，並認為她是受楊影響而去攻擊林女，所以楊應負連帶賠償1元的責任。

法界人士表示，打官司求償1元的精神慰撫金案件，相當罕見，其目的不在於金錢多寡，而是爭公道、爭一口氣。