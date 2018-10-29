她提出「普悠瑪平行時空的假設」 結果發人深省

2018-10-29 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪列車在10月21日發生出軌翻覆事故，不幸造成逾200人死傷；不過在事後究責時，台鐵一度試圖將所有過錯推給駕駛，所幸隨著通聯紀錄曝光，反而使台鐵高層成為眾矢之的，日前有網友在社群平台針對這個「人為意外」，提出一起「如果當時普悠瑪駕駛拿出勇氣頂住壓力，拒絕再行駛這班有問題的列車」的假設，但結果卻發人深省。

這名網友在推特上發出一篇推文表示，「如果，我是說如果；在某個平行宇宙中，普悠瑪的駕駛拿出了他的勇氣頂著壓力拒絕繼續駕駛有問題的列車；結果造成班次調度大亂，上萬人誤點超過4、5個小時。在那個宇宙裡大家會稱讚他有Guts、勇於為大家的安全負責嗎？」，推文網友最後下了一個註解，「兇手不只一個」。

這則推文引起網友迴響，一面倒的表示「看看調度員如何三番四次要司機繼續行駛，就知道就算他不肯繼續，上頭都會找人取代他繼續死亡之旅」、「不會，照樣被批鬥到死」、「我也想過，人就是不見棺材不掉淚」、「澎湖空難不也是如此嗎？」

臉書知名粉絲頁「時尚編輯的真心話」表示，這幾天普悠瑪的事情吵得不可開交，輿論幾乎一面倒為司機抱不平；我也很氣這樣一個已經善盡求救職責的人，要被歸咎為頭號罪人；不過話鋒一轉，她批評「但我更氣那些平常當慣奧客，但現在講話很大聲好像自己很有正義感的民眾。」；她表示，說一句老實話，今天要是該班普悠瑪沒有出事，成功停駛做檢查卻耽誤了乘客的時間，準會被罵個臭頭；她最後強調「希望這次不幸的事件，可以真正喚起大家的正確意識，拜託請尊重專業。」