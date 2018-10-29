10/29 威力彩頭獎上看12.7億！ 雙贏彩、今彩539也開獎囉

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。其中威力彩頭獎已經連45摃，獎金上看12.7億元！
威力彩：第一區：03、11、20、33、34、35，第二區：2。
38樂合彩：03、11、20、33、34、35。
雙贏彩：01、04、05、06、07、08、09、11、17、22、23、24。
今彩539：14、17、20、34、38。
39樂合彩：14、17、20、34、38。
3星彩：401。
4星彩：6710。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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