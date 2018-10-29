10/29 威力彩頭獎上看12.7億！ 雙贏彩、今彩539也開獎囉

2018-10-29 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。其中威力彩頭獎已經連45摃，獎金上看12.7億元！

威力彩：第一區：03、11、20、33、34、35，第二區：2。

38樂合彩：03、11、20、33、34、35。

雙贏彩：01、04、05、06、07、08、09、11、17、22、23、24。

今彩539：14、17、20、34、38。

39樂合彩：14、17、20、34、38。

3星彩：401。

4星彩：6710。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）