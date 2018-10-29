金門新塘垃圾場驚傳失火 燒了約半個足球場

金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今（29）日下午驚傳火警，大火肆虐垃圾場約4000平方公尺，約半個足球場大；因現場的垃圾量過多造成深層燃燒，目前仍在灌救當中。（中央社）

2018-10-29 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣金湖鎮的新塘垃圾場今（29）日下午驚傳火警，大火肆虐面積約4000平方公尺，相當半個足球場大；雖然消防局已派遣12車與50多名警消趕往現場救火，但因現場的垃圾量過多造成深層燃燒，目前仍在灌救當中。

綜合媒體報導，金湖鎮長蔡西湖表示，新塘垃圾場主要是金湖鎮垃圾回收場，加上金門所有鄉鎮的垃圾都會集中在此地後，打包運到台灣焚燒；儲存場占地1.2公頃，燃燒面積達1/3。

而這些準備運往台灣焚燒的垃圾，主要是紙類與廢棄家電，但在今天下午3點許不明原因起火，結果一發不可收拾；所幸當時風向是東南風，黑煙接被吹到海上，沒有影響到金門地區的空氣品質。

消防局表示，新塘垃圾場共囤積約1551噸垃圾，其中已經有1/3被燒掉；消防人員起初以灑水灌救，但因向廠風大導致火勢迅速蔓延，之後便改以大量泡沫灌救；總計消防局出動12車50餘人、機場消防班出動大型消防車支援、軍方也增援45人2車、水頭港務消防隊出動化學車1台2人，怪手7台，雖然火勢在下午4點30分已受到控制，但因仍在深層悶燒，目前仍在灌救當中。