濺血！互毆交疊、扭成一團 網友看了直呼：車震欸？

2名男子爆發肢體衝突，甚至打到計程車上，身體交疊、扭成一團。（圖取自臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台）

2018-10-29 20:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市蘇姓機車騎士今上午騎車經南台路巷口，與鄭姓計程車運將因行車糾紛，雙方爆發肢體衝突，甚至打到計程車上，身體交疊、扭成一團，2個大男人互毆濺血被PO臉書，有網友看了直呼：「車震欸？」

高雄市三民一分局長明派出所，今上午接獲通報有行車糾紛，警方趕到現場，發現2名男子相互叫罵推擠，警迅速將他們隔開詢問，阻擋衝突再發生。

經警方調查，計程車運將鄭姓男子因覺得蘇姓騎士騎車在路中間，讓他無法轉進巷道，所以鳴喇叭，蘇姓騎士認為運將無緣無故按喇叭，於是上前找運將理論，結果雙方互不相讓，引爆衝突互毆。

警方表示，鄭姓運將涉嫌持修車工具敲擊對方，致蘇男頭部受傷流血，蘇男也毆打鄭男成傷，2人互推跌入計程車內，扭成一團。2人事後被送醫救治，雙方並互告傷害。

兩人在計程車上扭成一團被PO臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」，網友紛紛留言：「好恩愛，抱緊緊」、「老屁孩的浪漫」、「這是有什麼深仇大恨嗎」、「橘衣的叫小賀、但註定賠錢了事」、「為什麼要車震，為什麼要車震到流血，為什麼要車震到流血又被PO網」。

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