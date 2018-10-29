員警借高利貸還不出錢 反控錢莊業者重利罪

2018-10-29 20:35

〔記者李立法／屏東報導〕積欠債務的湯姓員警向謝姓錢莊業者借高利貸，因還不出錢，反控放高利貸的謝男重利罪，導致謝男被送辦並起訴，法官認為湯男簽訂借款契約時已經過充分考慮，並非陷於困境無從選擇，不構成重利罪要件，判謝男無罪，可上訴。

湯男主張，謝男在簽約時向他說是民間的3分利，他同意這個利息，事後也繳了10幾期，最後他還不出錢，謝男就拿他當初簽的本票去強制執行，本票金額是本金加50期利息的總和，共137萬5000元，他才借55萬元，根本不成比例，他認為謝男不老實，決定提出重利告訴。

民法規定，超過年利率20%的利息部分，債權人沒有請求權；若乘人急迫、輕率或無經驗貸以金錢取得顯不相當的重利，恐觸犯刑法重利罪，可處1年以下徒刑。

謝男主張，是湯男前來求助他，說要借錢償還債務，他和湯男約定的年利率是36%，並非利用湯男急迫、無經驗才借貸。但檢方訊後，仍依重利罪起訴謝男。

法官認為，湯男身為警務人員，應具有相當智識程度及金融借貸經驗，可理性判斷該借貸契約利息計算方式是否堪以負擔，謝男所收取利息雖較法定利率高，但事前已告知湯男繳款的期數及本利和總額，湯男顯已充份考慮才簽約，檢視全案情況及檢方所提證據，實不足以構成重利罪要件，應予謝男無罪諭知。