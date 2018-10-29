同運豬隊友？ 抱怨同志結婚未成 反辱蔡英文「醜女人」惹議

2018-10-29 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕第16屆台灣同志大遊行在10月27日浩浩蕩蕩的在台北街頭展開，主辦單位稱這次約有14萬同志與同運支持者走上街頭，創下歷年新高；這個遊行也表達對婚姻平權與性平教育等2項公民投票的支持；不過有名男同志在參加遊行時於社群平台分享一照片，批評蔡英文總統是「沒人娶的醜女人，才剝奪同志們結婚的權利」，引來支持同運的網友傻眼，痛斥他是「豬隊友」，怒批「歧視單身女性，不就跟萌萌歧視你們一樣啊」。

該男同志在社群平台上傳一張與男伴的親暱照片，並加註一段批評政府對同志婚姻態度的文字，不過卻變成對蔡英文總統的人身攻擊，他稱「蔡英文，為何那麼自私？能不要因為沒男人要娶妳這個滿口謊言的醜女人，就持續剝奪同志們結婚的權利嗎？」。

此舉引起支持同運的網友譁然，紛紛在該貼文下痛批「簡直是豬隊友；你這樣說其實跟護家盟有什麼分別？」、「公投關鍵時刻竟然有你這種豬隊友」、「醜女人？被歧視的性少數也會歧視別人的外貌」，甚至也有原本支持同運的網友紛紛表示要轉投「廢票或反對」；而也有同志網友傻眼表示，「身為一個同志，我以你為恥」

這番離譜的「豬隊友言論」雖引來撻伐，但也有人認為不該因此反對婚姻平權；台灣國護照貼紙設計者「老丹」陳致豪在社群平台轉載該貼文擷圖並表示，「即使有這種臭嘴的同志，我還是支持婚姻平權；因為人權是重要的價值，不是拿來交換的條件。」