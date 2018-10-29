挾文化部補助之名誘簽「賣身契」 81名藝術家集體告詐欺

2018-10-29 16:29

〔記者黃捷／台北報導〕「全球華人藝術網」遭控以申請文化部補助為名義，要求藝術家簽署授權文件，卻在其中夾藏無償讓渡同意書，使藝術家誤簽「賣身契」，估計上百人受害，其中81名藝術家今早至台北地檢署，集體按鈴提告「全球華人藝術網」負責人林株楠，並高喊「藝術創作要保障，集體控訴保權益」。

今由台北市藝術創作者職業工會秘書帶隊提告，工會指出，全球華人藝術網負責人林株楠及譚姓、黃姓員工，民國100年提出「台灣百年藝術家傳記」系列電子書建置計畫，向文建會（現為文化部）申請補助100萬元。

3人拜訪百大藝術家要求簽署授權文件，卻在其中夾帶與計畫無關的同意書，直到事後展售作品時，遭到林株楠提告侵權，藝術家們才驚覺自己簽下了「賣身契」，畢生創作心血毀於一旦。

另外，全球華人藝術網104年7月間再向文化部申請「台灣新銳藝術家特輯」補助款，林株楠唆使另3名員工，以同樣手法誘騙新銳藝術家簽下「賣身契」，藝術家們發現被騙後立刻寄發存證信函，至今未獲任何回應。

工會指出，受害人目前超過200人以上，絕非單一個案，林株楠等人是有系統、有組織的犯罪行為，本次共有21名百大藝術家、60名新銳藝術家挺身提告，避免日後再有其他藝術家受害。

據了解，文化部今年2月就已啟動「文化部藝術授權受害人追蹤通報窗口」，並將全案移送調查局新北市調處偵辦，但調查局初步認定是民事侵權糾紛，正待民事判決結果，再查有無詐欺弊端。