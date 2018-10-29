高市刑大破10人收簿集團 查扣500多萬現金

高市刑大破10人收簿集團，查扣500多萬元現金。（記者黃良傑攝）

2018-10-29 16:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓收簿手在Instagram，貼出手捧數十萬元現金的照片，貼「有興趣賺錢來找我」吸引國中同學楊姓男大生，把自己2個帳戶以3萬元賣出成為詐欺共犯，被高市刑大偵破，進而逮獲蔡姓金主起出500萬元現金，同時逮捕戴姓、吳姓車手頭，蔡男辯稱現金是用來做茶葉生意，蔡、戴、吳3人聲押禁見獲准，另7名收簿手全被依詐欺、洗錢防制法送辦。

刑大偵五隊指出，戴男（26歲）原屬於某詐騙集團成員，專以假交友（徵婚）、猜猜我是誰等詐騙手法行騙，再跨到收簿集團成員，一名柯姓女子（30多歲）就被假男友騙得團團轉，失金300萬元才知受騙、報警，因收簿手收入頗豐，收取每本人頭帳戶便有1萬5千元進帳，該集團成員出入開BMW名車，常常酒店夜夜笙歌，收簿手還在Instagram，貼出手捧數十萬元現金的照片，迅速吸收收簿手。

警方搜索台中、高雄嫌犯住戶，查扣24個人頭帳戶，以及教戰守則、人頭存摺及提款卡，戴男、吳男等人坦承收購人頭帳戶後，再寄交蔡姓金主，教戰守則提醒成員，收購人頭帳戶需注意開通網路銀行，以免贓款匯入帳戶時，被原帳戶「黑吃黑」。

警方調查，主嫌蔡男5年前出獄，落網時否認收購人頭戶，供稱警方查獲的500萬元現金，是他投資茶葉、鞋子生意所賺，放在保險櫃內，至於收集的人頭帳戶只是方便存錢避稅，全案訊後依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

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