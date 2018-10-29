民眾錄下男子打老母 7旬婦疑護兒堅稱沒家暴

2018-10-29 15:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕7旬婦疑遭家暴！新北市永和有民眾聽見家附近不斷有爭吵聲，越吵越大聲，遂循聲出外查看，赫然發現對街公寓樓上有個男人在打老婦，趕緊將這段畫面錄下同時報警處理。而警方趕抵時，只有老婦1人應門，並稱家裡也只有她1人在家，僅說自己與兒子因倒垃圾問題小吵一架，堅稱沒有家暴情事，但警方仍依規定通報並後續追蹤。

26日下午2時許，有熱心男子指稱永和區國中路某民宅有家暴事件，是1個大男人抓著老婦人的頭不斷毆打。這名熱心男子當下錄影，還向施暴男大叫「你在幹什麼？」施暴男則向熱心男子義正嚴詞說「我在教我媽媽！」熱心男子氣得回「你教你媽媽？你媽媽教你才對吧！就算是這樣可以動手嗎？報警、報警！」

警方據報趕抵，發現僅有76歲楊姓婦人1人在家，她向警方表示，她的丈夫出門看醫生，大兒子也出門不在，針對家暴，楊婦疑為兒子辯駁，直說自己好好的沒事，沒有家暴，感謝警方前來關心，她並不需要協助。

警方調查，楊婦因年事已高，說起話來反覆，精神狀況疑似有些許問題，而楊婦身上也確實沒有明顯外傷，楊婦將一切都說是「家務事」，沒有什麼問題，同時感謝鄰居的熱心。但警方為求慎重以依規定通報社會局，社會局方面也會持續注意。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆