整合3單位 移民署中區事務大隊廳舍揭牌啟用

2018-10-29 15:35

［記者楊政郡／台中報導］移民署中區事務大隊廳舍今下午舉行揭牌啟用儀式，整合了中區事務大隊、台中市專勤隊及台中市第一服務站3個工作單位，代表為新住民、移工的服務將更上一層樓，並落地生根，儀式由內政部政務次長陳宗彥、移民署長楊家駿、新住民立委林麗蟬、黃國書等人主持，該大隊如辦喜事，請來光正國小舞獅、鼓隊熱鬧熱鬧。

從2009年開始規劃、動土到今天的啟用，移民署在台中市第一個從土地取得到大樓興建，要在地落地生根了，該大樓將服務北從新竹南到雲林，所有相關外配、新移民、移工。該大樓建築設計，榮獲行政院第17屆金質獎肯定。

陳宗彥說，台灣是個多元融合的社會，來自各國的新住民及移工帶來家鄉的文化特色，為台灣注入了新的養分，台中新廳舍的成立，代表著政府對新住民及移工朋友的重視，致力於營造友善的社會環境。

署長楊家駿說，移民署事務大隊就是新住民及移工的新娘家，為新住民等解決任何移民、工作、就學等問題，日後中區事務大隊秉持著「先有關懷，才有祥和」的理念，主動邀請企業主、移（漁）工及新住民至新廳舍導覽，建立互信及瞭解，迎接中部地區的好朋友。

黃國書及林麗蟬立委，都是專程趕來台中參加揭牌儀式，黃國書說這代表台灣對於新住民是友善、親和，會善待每位離鄉背井的新住民。

接著由楊署長陪同陳次長、貴賓及受邀觀禮的新住民朋友一同參觀新廳舍。