已婚男生日陪小三被抓包 無法證明性愛影片在台拍不起訴

2018-10-29 15:09

〔記者錢利忠／台北報導〕從事資訊業的李姓男子生日當天沒回家讓老婆幫他慶生，反而找王姓女同事去開房間，還自拍性愛影片儲存在公司電腦中，不料被前來「探班」的妻子發現，李、王2人因此被控通姦；台北地檢署勘查元配所複製的性愛影片，雖質疑李、王發生婚外情，但考量2人多次赴日本沖繩旅遊，無法證明偷情地點在台灣，今將2人不起訴。

今年3月至4月間，李妻不滿丈夫在外過生日不回家，質疑丈夫在外有染，便在丈夫生日的隔天，前往公司「探班」；李男不疑有他，讓妻子坐在座位上使用電腦打發時間，卻忘了電腦內存有自己與王女拍攝的性愛影片，因而被抓包。

李妻取得丈夫與王女拍攝的性愛影片後，氣得對2人提告，但2人庭訊時均否認發生婚外情；李男自知只有王女在影片中露臉，辯稱影片中的男主角不是他；王女雖承認是影中人，卻辯稱影中的男主角另有其人。

王女庭訊時還指出，李男的確有意追他，但李男騙她已離婚，她直到在公司內撞見李妻找上門，才知道自己被李男欺騙，她為了報復李男，才將自己數年前與其他男人自拍的性愛影片傳給李男，想讓李男吃醋。

檢方勘查該段包括口交及性交的自拍影片，發現只有王女露臉，男方則未露臉，但影片中男主角的手部有血管瘤，其身體特徵竟與李男吻合，因此質疑李、王2人未吐實。

然而，李、王2人始終否認發生婚外情，且李妻也無法舉證該段影片是在何處拍攝，因2人常結伴出國，無法排除該段性愛影片是在國外拍攝的可能性，考量通姦及相姦罪均為1年以下徒刑之罪，依刑法第7條規定，境外犯本刑3年以上之罪才罰，因此認定2人的罪證不足。