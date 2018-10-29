虧損千萬變淨賺731萬 昕淇負責人作假帳被訴

2018-10-29 14:59

〔記者黃捷／台北報導〕昕淇科技股份有限公司計畫於2015年間興櫃，但因公司虧損千萬不符資格，負責人徐一弘竟與施姓妻子、張姓財務長共謀，以假交易墊高淨所得，營造公司賺錢假象，還拖高姓友人下水作偽證，台北地檢署今偵結，依違反商業會計法、偽證罪起訴4人。

起訴指出，徐等3人2015年間向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行，但因2013年公司淨損1285萬餘元，2014年也持續虧損，不符「公司法」規定「不得出現最近連續兩年有虧損」的條件，3人遂共謀以假交易墊高淨所得。

3人先假裝與其他廠商建置網站、設計或販售網路遊戲軟體合約，對外籌覓資金充當收得貨款，分別與廣駿管理顧問、力多管理顧問、毓翎行銷、泰金科技及瑤樂比遊樂園簽訂總額2600萬的假合約，膨脹營收。

此外，3人編造與廠商簽約的會議紀錄，向友人借錢匯入5間公司帳戶後，再讓對方轉進昕淇公司的帳戶，偽裝成交易金額，事後讓不知情的會計師事務所查核，製成錯誤的財務報表，虛胖731萬餘元淨利，2015年8月14日順利發行1500萬股，總金額1億5000萬元，同年9月1日興櫃成功。

3人事後為了還款，2015年間以購買「台灣股市看盤及下單軟體」為名義，指示不知情員工陸續出帳7900萬餘元，但仍被檢調看出端倪，循線破獲。

檢察官認定3人涉犯偽造文書、違反商業會計法，依法起訴，至於借用瑤樂比遊樂園名義簽假約的高男，被傳到地檢署，具結後仍作不實證詞，也遭依偽證罪起訴。