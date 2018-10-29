北市警局推QR Code 守護婦幼案件被害人

2018-10-29 14:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港警分局家防官研究出「婦幼案件保護權益須知QR Code」，讓被害人報案後，即可掃描文件資料並存檔到個人手機，讓其返家後隨時可利用手機閱讀，北市婦幼隊督導業務時發現此創新作法，充份展現結合隱密、科技以及環保特性，隨即推廣至全市執行；南港分局也商請網紅阿澎代言婦幼QR Code。

南港分局指出，以往為使婦幼案件被害人報案後，了解警方能提供那些保護以及服務，均會提供相關的安全計畫及權益須知等紙張文件資料，但經實際案例得知，被害人回到家中後，常因紙本資料被家暴當事人發現，而再被家暴，保護不成反而使被害人再次受傷害。

南港分局家防官從被害人及加害人的立場，研發出「婦幼案件保護權益須知QR Code」，也就是當被害人在向警方報案時，由受理員警主動提供QR Code，現場讓被害人掃描後存檔至個人手機，如此可使被害人返家後，隨時隨地利用手機閱讀。

另一方面也有提供加害人諮詢及協助解決家庭問題的關懷資訊QR Code；充份展現結合隱密、科技以及環保的創新作法。

警方表示，「婦幼案件保護權益須知QR Code」雖能更進一步守護被害人，亦希望加害人能學習不再以暴力解決問題，警方呼籲民眾勿姑息或輕忽婦幼案件的發生，發現婦幼案件時，立即撥打113或110；防制婦幼案件的發生，你我都有責任，共同維護和諧之生活空間。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆