經營糾紛挨告 飯店股「富驛-KY」前董事長獲不起訴

2018-10-29 13:59

〔記者錢利忠／台北報導〕因認列轉投資中國事業的龐大虧損，造成前年賠掉1.5個股本的飯店股「富驛-KY」，前董事長侯尊中遭擔任副總的堂妹侯嘉禎聯手大股東無預警解任後，被控拿走由侯嘉禎保管的公司章及股票，另率眾到公司門口叫囂，吃上侵占及妨害自由等官司；台北地檢署調查，侯尊中當時仍保有總經理職務，取走公司章等行為未違法，今將他不起訴。

出身鋼鐵世家的侯尊中，伯父是東和鋼鐵創辦人之一的侯政廷，父親侯清波也任東和鋼鐵要職，侯尊中在1992年就到中國做生意，投資項目包括網路、軟體、基金、房地產、媒體事業等，原想將富驛打造成為兩岸的連鎖飯店，豈料在中國市場踢到鐵板，董座職位無預警被其他大股東解任。

根據富驛前年的年報，轉投資中國10家事業中、7家帳上認列虧損，合計虧損金額達5.5億元，占去年稅後虧損6.01億元的9成以上；轉投資中國成為富驛最大的虧損包袱，因而引發新加坡大股東富麗華Furama不滿，侯尊中的董事長職務因而被拔除。

侯尊中被拔除董事長職務當天，也立即解除堂妹侯嘉禎的副總職務，並取走由侯嘉禎所保管的公司章及股票，因而被侯嘉禎控告侵占；此外，侯尊中之後還被控率眾重返公司，在公司大門叫囂要求取回董事長職務，再被公司其他職員控告妨害自由。

檢方調查，侯尊中被解除董事長職務後，仍保留總經理的職務，他以總經理身分解除侯嘉禎的副總職務，並取走由侯嘉禎所保管的公司章及股票等物品，並不構成侵占；至於侯尊中另被控妨害自由一案，因提告的職員屢傳未到庭，無法釐清侯尊中當天有哪些行為涉及妨害自由，所以一併將侯尊中不起訴。