「先打單再付款」賭客運彩簽380萬元付不起 店員也要賠

2018-10-29 13:45

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一家彩券行莊姓店員，2016年間被梁姓熟客簽注運動彩券時，涉嫌「先打單再付款」，違反店家規定，結果梁姓賭客簽了380萬元運彩輸錢付不起，店家怒告梁姓賭客和莊姓員工求償，高雄地院一審判2人需賠償彩券行的損失380萬元。可上訴。

遭受損失的「好運到商行」提告指出，店內行下注機上都有黏貼「請先收錢再打單」等語之紙條，莊姓員工已任職一段時間，對於未收取顧客下注之金錢前不得列印彩券交予顧客的規定知之甚詳。但梁姓客人於2016年6月12日早上4時30分至下午1時許期間，數次以行動電話通訊軟體LINE傳送簡訊，要求莊女為其下注運動彩券，莊女明知未收取梁男的下注款項，卻仍依梁男指示的下注金額與輸贏球隊等，列印每紙面額均為新台幣5萬元之運動彩券共76紙，下注金額合計380萬元。

期間，莊女經彩券行主管詢問，還謊稱已收取下注金額，事後梁男遲未付款還失去聯絡。接班店長查帳才發現。店家為此提告對2人求償。

莊女在法院審理時辯稱，梁男是店內「大咖」熟客，並稱先前就有讓梁男簽注再收錢的紀錄，主張380萬元簽賭金額是梁和店家的債務關係，與她無關。

不過，法院審理，店家否認可以先列印簽注單再收款，法官發現莊女和梁男的LINE對話，梁男一再要求莊女持續下注，莊女則表示「我在打，怕他們真的會看監視器」、「志青（即店長）要來了」、「所以我又要被罵了」、「380 我一定會被罵」等語。

法官據此認定莊女應明知店家並未同意梁男得以先下單後付款之方式進行簽注，才擔心其他主管觀看監視器查悉上情。因此，對莊女辯稱梁男為固定常客，商行同意梁男得以先行下注後再付款之方式進行簽注，法官認真實性存疑。

民事庭因此判莊女和梁姓賭客因賠償店家的380萬元運彩損失。可上訴。