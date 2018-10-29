澳洲女忙拍湖心亭掉手機 警察這麼做尋回「珍貴回憶」

2018-10-29 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕一對澳洲籍情侶來台自助旅行，慕名到台中公園參觀湖心亭等百年古蹟沿途不斷拍照，離開時不慎遺漏手機被熱心民眾拾獲送警所，因手機內聯絡簿及通話紀錄全都是英文讓警方一度束手無策，此時意外按到手機定位發現這對情侶居住的民宿地址送往歸還，女失主檢視手機內珍貴照片一張未少，露出開心笑容。

台中市第二分局公園派出所警員伍震傑當天值勤時受理熱心民眾拾獲的手機，立即搜尋查看手機內的聯絡簿及通話紀錄，打算藉此聯繫失主，卻發現內容全是英文及台灣各地的照片，研判失主應該是外籍人士。

伍員花心思仔細研究，試著從手機圖片及手機國碼縮小特定族群，意外按到手機定位後發現失主來台居住的民宿就在精武路上，進一步聯絡上房東確認民宿離派出所不遠，決定將手機送到失主手上。

伍員到達民宿後詢問管理員有無外籍房客手機遺失未果，在現場等候許久也未遇到任何外籍遊客，決定先返回派出所繼續連繫，返所途中仍不死心又折返再確認一次，果真與這對澳洲籍情侶碰個正著，情侶得知手機找回來的好消息後喜出望外。

27歲的女失主對員警鍥而不捨的用心很感動頻頻道謝，表示一時粗心離開台中公園時忘記拿手機，發現手機不見後沿路回頭去找卻遍尋不著，一時焦頭爛額且人生地不熟，內心非常焦急，沒想到一返回民宿就看到手機，讓她如釋重負感激萬分，非常讚佩台灣警察的積極服務效率，還說以後不會再讓手機離開身邊了。