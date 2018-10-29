成大女研究生被掐死 明解剖查是否遭性侵

陳姓女研究生父親（右三）、母親（左二）在南市殯葬所了解愛女大體相驗情形，情緒低落、數度痛哭失聲。（記者王俊忠攝）

2018-10-29 13:00

〔記者王俊忠／台南報導〕昨晚被發現遭殺害陳屍在成功大學社會科學院教育研究所諮詢室的陳姓女研究生，今上午，台南地檢署檢察官會同警方與死者家屬在市立殯葬所相驗陳女大體。檢方相驗後表示，檢視陳女身體外觀，頸部有明顯掐壓痕跡、口中被塞抹布，其他部位無明顯傷勢。

今上午，陳女的父母親、妹妹與姑姑，由成大派任的心理師陪同到市立殯葬所相驗解剖中心了解陳女大體相驗情形，過程，陳女四位家屬情緒低落、數度痛哭失聲，不願多說話。面對媒體詢問陳女如何認識兇嫌？陳女父親僅說不知道，隨即由警車載4名家屬離開。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶說明，上午，承辦檢察官黃銘瑩會同警方相驗陳女大體，觀察陳女身體外觀，頸部有明顯掐壓痕跡，其他身體部位無明顯傷勢，已請法醫研究所安排法醫在明天上午解剖陳女大體，進一步確認死因。

據了解，林嫌過去曾涉有關妨害性自主的案件，除了林嫌自稱是為了向陳女借2千元不成、雙方發生口角，他一時情緒激動氣的掐死陳女外；有無涉嫌對陳女性侵害的跡象？檢警最新說法是陳女陳屍時衣著尚整齊，今相驗也看不出有此跡象，明天解剖時，法醫會針對這疑點對陳女身體有關部位進行採證、化驗，才能確認有無性侵這方面問題。