科大助理教授罵總務長「雙薪肥貓」 公然侮辱判罰3千

2018-10-29 12:34

〔記者張文川／台北報導〕台北海洋科技大學社工系助理教授陳俊湘，前年10月不滿學校施工影響他寫論文，憤而辱罵學校總務長劉達生是軍中退伍的「雙薪肥貓」，劉告他公然侮辱，一審判陳無罪，二審改判罰金3000元、緩刑2年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，校方前年8月中旬施作6間教師研究室的隔音加強工程，陳不滿校方未先與使用的教師溝通施工地點、時間，影響到他的論文撰寫工作，8月11日開工當天上午，陳使用的研究室上鎖，工人不得其門而入，通知總務長劉達生，劉到場聯絡陳俊湘來開門。

陳俊湘到場後，在研究室外與劉爭執，即使劉拿出手機錄影，陳仍辱罵劉「他是雙薪肥貓，是由軍中退伍，對大學的運作非常不熟悉」，要求停工，「我們去校長室講」。劉認為人格遭辱，控告陳公然侮辱，士林地檢署依據影片起訴。

法院審理時，陳俊湘辯稱他聽說劉原是同校教官，退休後轉任教職和總務長，才會說劉是「雙薪肥貓」，且此一詞在新聞上是指領月退休金、又在機關或學校工作領薪的人，此詞的字意還在發展中，沒有負面評價；陳又指，劉不熟大學運作應該尊重教師，他只是在質疑劉的作為，沒有侮辱犯意，目的是為了一起去找校長協商。

一審認定「雙薪肥貓」並非具負面評價的貶損字眼，判陳無罪；但二審，高院逆轉改判有罪，認為「肥貓」直譯自英文「fat cat」，定義是經營不善的公司，高階經理人、董監事卻能領高薪資與紅利，我國多篇論文常檢討「肥貓」的企業不正義現象。

合議庭又指，近年多數新聞報導的「雙薪肥貓」一詞，大多是質疑退休軍公教進入職場而領雙薪的薪資結構，陳的說法確實有貶抑轉職退休軍公教、侮辱劉的主觀犯意，改判陳有罪。

公然侮辱雖是輕罪，但因一審無罪、二審有罪，符合刑事速審法可上訴三審的理由，陳上訴；最高法院今認同二審判決，駁回上訴確定。