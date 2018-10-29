中國遠洋漁船避風停靠台中港 1名越籍船員跳船跑了

2018-10-29 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕中國籍遠洋漁船豐祥818號，因玉兔颱風外環影響，海象惡劣，本月27日在距離台中港南堤西南方5.4浬處海域，主機故障，而向台中港航管中心提出緊急進港申請，不料，航港局中部航務中心准予該船停靠台中港8A碼頭，船上一名越南籍船員卻疑似趁機跳船逃跑，該船船長今天上午點名不見該船員，趕緊報警，台中港務警察總隊目前正積極清查中。

航港局中部航務中心表示，中國籍總噸位1152噸級豐祥818號漁船，因船況不佳，加上風浪過大，27日下午1點半，緊急向台中港航管中心申請進入台中港避風，因該漁船為中國籍，日前於高雄港申請進港避風時遭漁業署拒絕，往北航行又遇風浪變大，加上船上船員及漁工逾30人（含中國籍及印尼籍等），船長認有進港避風的需要。

中部航務中心考量漁船進港准駁權在漁業署，經洽漁業署表示，該船非本國籍，又欲申請進入台中港，由商港主管機關進行准駁，中部航務中心基於航行安全及人道考量，建議准其進港避風，並連繫船代協助該船辦理相關事宜後，靠泊8A碼頭維修，風浪減弱後馬上出港。

不料，該船越南籍船員NGUYEN BINH GIANG，卻疑似在入港後跳船逃跑，該船船長今天上午點名時不見其蹤影，立即向船務公司通報，並轉報移民署、海巡署、台中港警務總隊勤指中心；台中港警務總隊國際科長梁勝彥表示，目前警方正全面清查中。