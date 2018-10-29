不滿「公媽廳」擺設揮刀大暴走 警辣椒水伺候秒制伏

2018-10-29 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子不滿家中「公媽廳」擺設與家人意見相左，前晚因此情緒失控大暴走，竟持菜刀在家門口揮舞大聲嚷嚷，引起附近居民騷動恐慌，警方獲報趕往苦勸未果，反揚言要死給警察看，警方唯恐他傷到自己，趁他不注意拿出噴灑辣椒水制伏，再由家屬陪同強制就醫，化解一場危機。

警方指出，住在南屯區某社區的51歲已婚黃男，因工作、生活習慣問題經常與家人發生口角，加上受思覺失調症方面的困擾，情緒容易起伏不定，前天深夜因為「公媽廳」的祖先牌位擺設位置與家人意見相左，整個人竟失控大暴走。

黃男先是丟擲物品發出巨大聲響，還憤而拿起菜刀在家門前揮舞胡言亂語，引起附近居民圍觀並感到恐慌向員警請求協助，台中市第四分局大墩派出所員警獲報趕抵時，一度試圖與黃男對話安撫情緒，但他聽不下去反而更鑽牛角尖，不斷抱怨家人的不是。

警方與黃男家人苦口婆心要他放下菜刀，他卻怎樣都不肯，仍持續揮舞菜刀並揚言要死給員警看，員警見狀況不妙擔心他傷及自己，趁他無防備之際迅雷不及掩耳拿出辣椒水朝他噴灑，一秒制伏並將他上銬，由家屬陪同強制就醫。

家屬表示，黃男有時情緒一來就失控，拿他沒辦法，沒想到此次會嚴重到做出可能傷及自己的行為，幸好員警幫忙，化解這場危機。