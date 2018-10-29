阿扁替子站台遭檢舉 柯建銘舉馬涉三中案對比

立法院司法及法制委員會今針對監察法進行併案審查。（記者謝君臨攝）

2018-10-29 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕針對彈劾案監察委員是否記名、彈劾案成敗是否公開，立法院司法及法制委員會今進行併案審查；國民黨立委吳志揚質詢時，針對前總統陳水扁保外就醫卻替兒子陳致中站台一事，向監察院副秘書長劉文仕檢舉，要求調查法務部、矯正署、中監有無行政或違法疏失；對此，立委柯建銘回稱：「這是人之常情」。

吳志揚表示，阿扁又幫他兒子站台了，為什麼可以讓一個保外就醫的人，一再去踩紅線，去破壞司法的威信，每次問法務部長，他都說中監可以自己決定，吳質疑：「中監不是矯正署的嗎？矯正署不是法務部的嗎？」，他今天在此委員會中提出檢舉，針對阿扁保外就醫後活動的准許與限制，有無行政或違法疏失。

對此，監察院副秘書長劉文仕說，將把吳委員所言紀錄下來，再回去反應。

而排在吳志揚後質詢的立委柯建銘則指出，對於前總統陳水扁的追打，他覺得適可而止，阿扁以父親的身份去參加，這是人之人情；柯說，阿扁當年為了國務機要費被上手銬，其卸任後所受到的侮辱，相較於馬英九所涉的三中案，馬自稱清廉根本是胡說八道。

柯建銘說，馬英九涉特別背信被北檢起訴，應限制出境、被搜索，甚至羈押，他卻到處「趴趴走」，一副要選總統的樣子；柯認為，阿扁所為仍在合情合理的範圍內。