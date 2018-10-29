與大哥女人玩一夜情！白目男被痛毆逼簽300萬本票。示意圖。（資料照，法新社）

2018-10-29 10:49

［記者楊政郡／台中報導］賴男接到女網友「賢蓁」（化名）來電，約他談天抒發心情，賴卻覬覦美色想搞一夜情，趁機約到汽旅調情說愛而發生性行為（事後被控性侵不起訴），但「賢蓁」男友陳某得知，召集多名男子，痛打一頓、強押上山，以賴的手機傳送賴與她人的性愛影片給賴的女友，又強逼簽下300萬本票，賴男全身傷被母親看見而報警，檢方依加重強盜、妨害自由、無故侵入他人電腦等罪起訴陳、宋、夏等3人。

檢察官調查，陳男是20歲「賢蓁」的男友，2107年7月間兩人爭執、吵嘴，「賢蓁」心情不佳，就打電話給網友賴男，想要抒發心情，賴男卻覬覦美色想搞一夜情，邀約「賢蓁」到某汽車旅館見面，還談情說愛要與她長期交往，兩人進而發生性行為，此行為事後「賢蓁」控告性侵，但檢方不起訴處分確定。

可是陳某怎麼受得了，女人被人搞了，邀宋、夏及不詳姓名多人謀劃報復，2017年10月16日晚上8時許，由「賢蓁」邀賴男出來見面，陳男等人分乘兩車，賴男一出現，即由陳、夏等人押上車，帶到大坑山區痛毆，然後拿走賴男手機逼迫說出密碼，由「賢蓁」打電話給張女（賴的女友），傳送賴與其他女人的性愛影片兩段給張女，然後告知這是賴的真面目！再刪除賴與「賢蓁」的相關對話、資料及照片等等。

另持續有4、5輛自小客車搭載陳男的其他小弟們趕到現場，不但持續痛毆賴男，強迫簽下各100萬本票3張，還當場錄下影片，要求賴必須當著鏡頭說是自願簽本票的，簽好本票才把賴男載回家，賴母看到孩子全身傷報警偵辦。