北市長安西路都更案 反對戶遭強拆 建商工頭被判8個月

北市長安西路都更案，建商工頭涉強拆不同意戶房，被判8個月。（資料照）

2018-10-29 10:46

〔記者溫于德／台北報導〕都更不同意戶張權嶔，去年3月3日返家後見房子遭強拆，憤而提告北市都發局長林洲民及建商等人。檢方偵查後認為，林等人罪證不足，處分不起訴；但工地負責人李程凱，因未經公司同意，擅自指揮怪手拆屋，被依毀損建物罪起訴。士林地院日前審結，依令他人建物不堪使用罪，累犯，判李8月徒刑，可上訴。

張權嶔是台北市長安西路都更案唯一不同意戶；判決指，欣偉傑建設公司是都更案實施廠商，派駐李程凱為工地負責人，但李僅因曾與張就拆除房屋事宜發生口角，去年3月3日見對方出門，在未經欣偉傑同意下，擅自派不知情的怪手，強拆張的住處，害得不堪使用。

李程凱到案雖承認拆除但否認強拆，他說，一直以來持欣偉傑的拆除執照執行任務，雖張男不同意拆除，但因公司授權，仍可依法拆除，且雖原則上雖要向董事長特助報告，才能決定何時拆屋，並經公司負責人授權才可執行，但因自認有權限決定拆屋，才未上報、指揮怪手拆除。

但董事長特助出庭作證時說，李程凱不具權力決定是否拆除，仍須回報公司後待決定。

法官認為，李程凱即便持有欣偉傑給的拆除執照，仍須經住戶與建商均同意才能拆除，且現況是張權嶔不同意，李更應協調後向欣偉傑高層報告、靜待決定，加上李身為拆除工程現場負責人，豈有不知情道理？依法判有期徒刑8月。