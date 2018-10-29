2月大女嬰無呼吸心跳 母送醫後逃跑：不知道怎麼辦？

2018-10-29 09:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市吳姓婦人昨上午10時許，發現一旁2個月大的幼女無呼吸心跳，與友人著急抱著到陽大醫院求助，院方急救後女嬰仍宣告不治。未料，吳婦發現急救無效後，卻轉頭就跑，昨晚9時許，警方循線在吳婦壯圍租屋處找到人，隨即帶回警局偵訊，吳婦供稱，因看到孩子無呼吸心跳一時緊張「不知道怎麼辦」，才會丟下她離開醫院，因女嬰身上無明顯外傷，詳細死因，須待解剖後才能確定。

警方調查，吳姓婦人與先生育有1男1女，男孩約2歲大，今年9月才生下蕭姓女嬰，父親因毒品案仍在觀察勒戒。

昨上午10時許，吳婦發現身旁的女嬰無呼吸心跳，且身體僵硬，鼻子還有血絲，著急請張姓友人協助，2個人帶著2歲蕭童，吳婦則抱著女嬰急忙赴陽明醫院求救。

不過，女嬰到院前已無生命徵象，院方醫護人員搶救多時仍宣告不治。

吳婦聽到女嬰急救無效後，疑一時緊張，轉頭就跑，警方獲報後赴吳婦戶籍地址找人，但未見吳婦身影，直到昨晚9時許，才在吳婦壯圍鄉租屋處找到人。

吳婦向警方供稱，她27日晚間餵完奶後，就在一旁睡著，但昨上午10點起床後，卻發現寶寶一動也不動，沒有任何心跳，送醫後聽到醫師說急救無效，心急才會離開醫院。

事發後，在場的2歲男童，警方已緊急協請社工人員強制安置，並介入輔導。

據了解，女嬰到院前就無自發心跳，也無脈搏，醫護人員雖持續施以cpr仍宣告不治，因女嬰身上無明顯外傷，詳細死因仍待法醫解剖後才能確定。（10:17更新）