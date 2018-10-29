在住家二樓種大麻 林男被判刑7年1月

2018-10-29 09:52

［記者楊政郡／台中報導］林男母親以為孩子宅在家種些花花草草，沒想到是害人的東西！警察上門才發現，林男從2106年底就開始在台中市北區透天厝的二樓，以水耕種植培養大麻發芽後，再移植到水循環系統，至少已販售2公斤乾燥大麻花，得款84萬元，台中地院依毒品條例判7年1月。

判決書指出，林男從2106年底以電腦連上某網站，向不詳賣家購入50餘顆大麻種子，以價值約1萬元新台幣之比特幣付費，賣家以國際郵包寄送。

林男無師自通，在自家二樓先以水耕方式使其發芽，在植移到水循環系統，定時澆水及添加營養液，架設照射燈具，直到成長開花。

致2017年10月林男種植大麻株，以手工剪裁，自然風乾或以冷氣、除濕機烘乾，取得乾燥大麻花，將其成裝在玻璃瓶內固化後，就成為大麻花成品，總計約2公斤的大麻花成品，以每公斤42萬元出售，得款84萬元。

檢警在2018年3月間持搜索票查獲，現場有大麻植株16株、39顆大麻種子、大麻膏3支、大麻花毛重838公克及整批栽種工具。另查出，他還轉售大麻種子50顆給張男，準備培養他種植技術。

與林男同住的母親，只知道孩子整天宅在家種些花花草草，得知孩子種的是大麻毒品，驚呼﹕以為兒子只是喜歡種花花草草，在樓上種得滿屋，沒想到種這些害人的東西。

林男坦承犯行，供稱賣過2公斤大麻花，得款84萬，其餘未採收就被抓了。

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