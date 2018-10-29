成大女研究生命案 兇手男清潔工落網

警方鑑識人員在成大社科院2樓採證。（記者王俊忠攝）

2018-10-29 07:23

〔記者王俊忠／台南報導〕今天清晨，台南市五分局警方在仁德區徹夜守候埋伏、終於逮到涉嫌殺害成大陳姓女研究生的男清潔工林榮富。

昨晚成大女研究生命案發生後，警方鎖定涉嫌人是校內清潔工42歲林榮富，即派出大批警力趕往台南仁德區與高雄等林嫌出沒地點埋伏、搜查，今天清晨6點多，警方在仁德區林姓清潔工的住處外逮獲林嫌。對於為何殺害女研究生與行兇過程，警方已將林嫌帶回警局進一步訊問調查。

28日晚間近9點許，台南市警方接獲報案指成功大學教育研究所24歲的陳姓女研究生，被同學發現倒臥在成大力行校區社會科學院大樓2樓的個別諮詢室內，警方與119救護人員獲報到場，發現陳女已無生命跡象、急救無效。警方初步發現陳女脖子上疑有勒痕、口中並塞有紅色抹布，是他殺窒息身亡。

警方過濾校內監視器、發現林榮富於昨天中午從成大社科院4樓，與陳女同搭1部電梯到社科院2樓，並在下午1點多從社科院大門離開，研判林男涉有重嫌、展開追緝。

今天凌晨2點許，警方完成初步鑑識採證，將陳女遺體移到市立殯葬所。警方在命案現場採證過程，不時聽到陳女家屬放聲痛哭聲音，令人鼻酸。