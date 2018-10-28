台北車站遊民攔旅客 刀架脖子逼交錢

2018-10-28 23:26

〔記者吳政峰／台北報導〕藍姓男子居無定所，浪跡台北車站周邊，去年8月間見巫姓旅客路過，竟哄騙他喝飲料，再持刀恐嚇取財，得手700元，被依恐嚇取財罪判刑6月，但藍男嫌太重，上訴辯稱雙方是借貸關係，拿刀只是為了割開鋁箔包喝飲料，台北地院斥其說詞不符常理，駁回上訴。

鐵路警察局台北分局指出，車站附近的遊民均已造冊列管，並加強巡邏頻率，站內外亦有多支監視器，隨時監控治安動態，旅客無須憂心。

藍男以台北車站為家，去年8月22日凌晨1時許，在車站周邊發送飲料尋找獵物，巫男不察，停下腳步索取，立刻被纏上；藍男要求他拿出1000元唱歌，巫男拒絕，快步離去，沒想到藍男尾隨其後，突然亮出一把折疊刀，架在他的脖子邊，恐嚇「借我1000元！」

巫男嚇壞，先交付500元，接著衝往計程車欲逃離，但藍男不死心，持刀在後猛追，又從巫男皮包中掏出兩百元，這才感到滿意，放下刀子離去。

過了半小時，巫男越想越不對勁，趕緊拍鐵警台北分駐所的玻璃報案，員警帶他到案發現場，赫見藍男正躺在地上呼呼大睡，立刻帶回所內製作筆錄，後被北院簡易庭判刑半年。

藍男不服，上訴主張巫男也是遊民，當時想請喝飲料，才會掏刀割開鋁箔包，絕非恐嚇；至於700元則是借貸，兩人已商量好，巫男借他700元，他早上就會帶巫男到社會局請領補助款，未料睡到一半就被帶回警局了。

二審北院合議庭調查，巫男當時只是路過北車，想叫計程車回家，並非遊民，也與藍男素不相識，且若是借貸關係，為何雙方未留下任何聯繫方式以還款，足證藍男說謊。

合議庭又指，正常人不會把折疊刀當成開鋁箔包的工具，藍男說詞無法令人採信；再加上巫男在警局看到藍男時，面露驚恐表情，不願與他靠近，可認定折疊刀架脖確實造成恐懼，原審判決無誤，駁回上訴，全案確定。