突擊！ 又到喝喜酒季節 彰縣警選在這時段酒測...

2018-10-28 22:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕喝酒不上路，喝「喜酒」也一樣！彰化縣警局交通隊在今天下午時段，啟動全縣突擊式酒測，總共取締24件，其中13件移送法辦，取締件數比平常夜間路檢還多！

彰化縣警局交通隊長謝銘源表示，這次全縣同步取締酒後駕車，特別選在星期日的下午時段，就是希望讓用路人能夠避免心存僥倖，認為只有夜間才會執行酒測，落實「喝酒不開車」觀念，參加宴席如要飲酒，就應該請人代駕。

今天全縣同步在31處執行取締酒駕勤務，交通隊組長蕭汝上表示，因為年關將近，每逢假日都是辦喜事的好日子，現代人喜歡挑中午宴客，方便遠程賓客來參加，所以，挑選在星期日下午時段來全縣同步執行酒測。

蕭汝上指出，今天執行酒測專案，共取締總共取締24件，其中13件移送法辦，取締件數比平常夜間路檢還多！

今天取締件數最多的是彰化、鹿港警分局，各有4件，但移送件數最多的是鹿港與芳苑警分局，各有3件；其中，芳苑警分局取締3件，3件酒測值都0.25以上，所以統統都被移送法辦，而縣內各分局都有取締成績，代表民眾中午用餐飲酒仍然照常上路，以為不是晚上就不會有取締酒駕。

警方表示，為了落實「酒後不開車」觀念，酒測攔檢時間將會不定期突擊檢查，民眾不應該心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆