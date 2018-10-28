遭重判28年還要賭 「豬屠口」角頭老大賭場跳窗落網

2018-10-28 20:52

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大同警分局今凌晨破獲承德路一間天九牌賭場，一名賭客嚇到從3樓跳窗逃生被逮，警方發現原來該名賭客是昔日台北「豬屠口」角頭老大蔡木金，因販賣海洛英遭判刑28年6月四處逃亡，居然栽在「太愛賭」，被警方逮捕歸案。

57歲的蔡木金，綽號「大鼻仔」，20年前涉嫌幕後主使綁架三重宏仁醫院前院長兒子朱國樹，擄人勒贖1千萬元，7年前年蔡又涉及販賣一級毒品海洛因，遭判刑28年6月，450多公克的海洛因毒品全遭銷毀，販毒所得73萬元遭沒收，上訴均遭駁回，蔡眼看如真入獄，恐怕將在監獄中終老，於是四處逃逸，在103年被士林地檢署通緝。

今凌晨大同警分局查獲承德路一處老公寓的天九賭場，發現一名賭客嚇到從3樓陽台跳窗逃生，摔到地面上扭傷腳踝，被警方逮捕，查察身分下才得知他是角頭老大蔡木金，將他送醫。

馬偕醫院醫生當時認為蔡傷勢不重，不需要開刀只需要打個石膏，但蔡堅稱自己心臟病又頭暈，恐有腦震盪，疑似想要住院治療，規避入監服刑，但今早9時許仍在醫師評估後出院，送往士林地檢署歸案，入監服刑。

警方指出，此次查獲賭場逮捕負責人周正宗及賭客21人，查扣共同籌碼金26萬8000元，負責人周轉金7萬3000元、賭客趁機丟置陽臺的賭資12萬8600元，據了解，該賭場為流動式賭場，本來在新北，日前才搬遷來台北，警方將周男依賭博罪嫌移送法辦，21名賭客依違反社維法裁罰。