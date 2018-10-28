急尋台中電廠外包失聯工人 涵管下午開始抽水

台中電廠外包陳姓水下作業人員昨天失聯仍未尋獲，救難人員今天再度下水搜救但無所獲。（記者陳建志翻攝）

2018-10-28 19:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中電廠外包李姓、陳姓水下作業人員，27日中午在電廠出水口進行止水塊吊掛作業時意外失聯，消防人員獲報全力搜救，因水流湍急搜救困難，昨晚8點多找到李姓工人時已不幸罹難，陳男則不見蹤影，搜救人員今天再度進行海空搜救，因研判陳男遭捲進長達2公里的排水涵管中，將出水口封閉後，下午3點多開始進行抽水作業，因抽乾水約需2天，將待抽水告一段落再搜尋陳男下落。

從事水下作業的台電外包李姓（63歲）、陳姓（68歲）工人，昨天上午李男先下水進行出水口止水塊吊掛作業，接近中午時，陳男發現繩索沒掛好，但輕拉李男身上的安全繩數次都沒反應，急著救人立刻下水察看，但過了約10分鐘也沒上來，在岸上的工作人員趕緊通報消防隊求救。

消防人員抵達時，發現出水口附近水流湍急救援困難，經以水底攝影機勘查，發現李男貼在管壁上，決定焊接救援鐵籠，再運送2名潛水人員下水救援，約在昨晚8點多時將李男運上岸，但頭部受傷明顯死亡，陳男則不見蹤影。

為持續搜尋陳男下落，今天一大早空勤總隊再度出動直昇機在附近海域搜尋，海巡與台中港務消防隊人員也在岸邊搜尋，搜救人員並再度著潛水裝備下水，但進入涵管搜尋約10多公尺後，因能見度差無所獲，為顧及搜救人員安全不敢再深入，研判陳男遭捲入涵管中，已重新將出水口以止水塊堵住抽水找人。

台中電廠王重鑌經理今天表示，該出水口主要是將發電機組的冷卻循環水排入海中，涵管長度約2公里，今天下午3點多已經開始進行抽水作業，預計將水抽乾需2天的時間，救難人員也將等抽水到一個程度再進入涵管搜救。