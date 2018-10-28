蕭永達、吳翰陞「狼師」恩怨未了 檢追加起訴4次誹謗

蕭永達（右）遭起訴後仍不認罪、道歉，吳翰陞（左）蒐集資歷再次提告，士林地檢署日前追加起訴。（資料照，記者黃捷攝）

2018-10-28 19:42

〔記者黃捷／台北報導〕去年爆發才女作家林奕含事件，高雄市議員蕭永達加碼爆料補教名師吳翰陞（本名吳千田）是「四大狼師之一」，遭依3次誹謗罪嫌起訴。法院開庭時，蕭堅不認錯也不願道歉，吳蒐集更多誹謗言論二度提告，檢察官日前再依4次誹謗罪追加起訴。

林奕含去年4月27日輕生，引起社會大眾關注補習班老師的管理問題，蕭永達5月4日接受記者訪問，公開指控陳國星、莊立航、吳翰陞及吳笛4名補教名師是「四大狼師」，當晚並參加三立新聞台的談話性節目，指稱4位名師「都是狼」，2天後再受訪表示，陳國星不是最惡劣的，影射吳翰陞是「更大一匹狼」。

士林地檢署去年12月起訴蕭，全案在士林地院開庭時，吳當庭表示，只要蕭願意公開道歉，恢復他的名譽，他願意撤告。

蕭卻回應，他對狼師的標準，是以林奕含的書為依據，既然吳認為書中所指的不是狼師而是「狼人」，只要吳先公開承認是「狼人」，他就考慮道歉。

由於雙方沒有和解共識，吳不僅未撤告，事後共蒐集更多蕭的誹謗言論，再度向檢方提起告訴。

此次提告內容包括，去年5月5日公開向媒體點名「翰陞是陳國星第二」、5月9日在高雄市議會大門宣稱吳是「天王級狼師」、5月11日在個人臉書上聲稱放棄言論免責權指翰陞是三大天王級狼師之一，以及5月17日在個人臉書刊登文章，指吳是「性行為最變態者」、「大學嗜好收集大一女生的初夜權」、「補習班淪為名師性愛樂園」。

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