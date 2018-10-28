天九賭場遭查獲 賭客嚇到跳窗逃

警方查獲天九牌賭場。（記者鄭景議翻攝）

2018-10-28 16:31

〔記者鄭景議／台北報導〕周姓男子在台北市大同區承德路一帶，以老舊公寓做掩護開設違法天九牌賭場，今凌晨大同警分局持搜索票前往查緝，周男及2名員工、21名賭客遭逮捕，其中1名蔡姓賭客還是毒品通緝犯，見警嚇得想從窗戶跳出逃逸，想不到摔到地上不但受傷，還被埋伏在外的警方輕鬆逮捕歸案。

警方表示，日前接獲情資，轄區大同區承德路2段某公寓住宅內，有不法業者涉嫌經營天九牌賭場，經過長期埋伏監控及蒐證，今天凌晨持法院核發之搜索票，並拿器材連續破壞3道鐵門進入賭場，當場發現21名賭客正以天九牌聚賭，並逮捕周姓負責人及把風、清注陳姓等2名員工。

警方調查，該賭場為流動式賭場，在雙北各處尋找老舊公寓當據點，此次警方共查扣抽頭金新臺幣2萬元、在場賭資7萬800元、共同籌碼金26萬8000元、負責人週轉金7萬300元、另外警方還在後陽台搜出賭客趁隙丟棄的賭資現金12萬8600元、天九牌1副、骰子121顆、監視鏡頭2支及記帳單等相關證物。

周男等人十分謹慎，還在門口裝設針孔攝影機，過濾進出人員身分，規避警方查緝，但仍被警方循線逮捕，一名蔡姓賭客為毒品通緝犯，見到警方破門嚇得從後陽台跳窗，摔到地上受傷仍被逮捕，所幸傷勢不輕未有生命危險，送醫簡單治療後，依法送辦，周姓負責人及陳姓員工依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。