KTV酒後亂鬥波及無辜男肚破腸流 警追查行兇男

2018-10-28 15:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市羅斯福路六段的好樂迪KTV，今凌晨3時許發生鬥毆事件，兩群人疑似酒後在走廊互看不爽，分別回包廂撂人群毆，其中一名王姓男子雖在旁觀看，卻被波及導致腹部被刺傷，當場肚破腸流，經送萬芳醫院急救後暫無生命危險，警方出動快打部隊到場，雙方還一再互嗆，警方動用辣椒水制止後，將打架鬧事4人依社維法送辦。

警方當時將現場的17人全部帶回，雙方都不願提告，警方主動過濾監視器畫面，釐清現場有4人動手，但涉嫌持利器刺人的年輕男子卻不在其中，警方懷疑當時他趁亂逃逸，正擴大調閱監視器，追查釐清行兇男子身分。

警方調查，動手雙方帶頭的36歲朱姓男子與31歲葉姓男子原本認識，兩人卻在酒後經過走廊時吵了起來，隨即大打出手，雙方包廂內友人聞聲，紛紛加入戰局，葉男這方人多，混亂中有人刺傷朱男這方的35歲王姓男子，造成他腹部有8公分刀傷，腸子外露，另名30歲林姓男子則頭部挫傷、左手骨折。

警方獲報出動快打部隊到場，但雙方人馬仍不停叫囂拉扯，警方隨即噴辣椒水壓制雙方，將鬧事人等全都帶回派出所，原本態度囂張的眾人，進警局後態度丕變，皆稱喝多了也「忘記為何爭吵」，後向警方致歉；目前王、林2人仍在醫院觀察，暫無法製作筆錄，警方正持續追查雙方衝突動機及動手行兇疑犯身分。