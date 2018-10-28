13萬5千封抓賄回郵信封寄達新竹市民家中

2018-10-28 15:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕地方公職人員選舉將於11月24日舉辦，新竹市政府提供1千萬元做為警察破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄，13萬5千份「抓賄回郵信封」也已寄達家戶，呼籲「一戶一信封」，家家戶戶反賄選，未來將舉辦11場反賄選宣導活動，強調對於賄選零容忍。

新竹市選委會主委陳章賢表示，議會通過動支第二預備金1千萬元，用來鼓勵警局與全民共同投入查賄工作，依據中央「鼓勵檢舉賄選要點」，經查證屬實，檢舉市長候選人賄選者最高獎金新台幣500萬元，市議員部分最高獎金200萬元，里長部分最高獎金50萬元，並絕對保密檢舉人身分。

政風處長黃兆祥表示，新竹地檢署已經寄送郵局檢舉專用回郵信封，落實「一戶一信封」，呼籲家家戶戶勇於檢舉賄選，只要有具體的賄選事證，歡迎使用回郵信封寄回地檢署，只要屬實，就能得到檢舉獎金，一起捍衛乾淨選風。

「要用民主的法治來保護民主的選舉！」陳章賢主委表示，民主國家最重要的運轉機制就是選舉，為了確保選賢與能，決不允許暴力、金錢等不法行為，新竹市是一座進步、幸福的城市，將全體總動員投入查賄、反暴力工作，打擊各種企圖影響選舉的不法行為。

新竹地檢署檢察長徐錫祥表示，選舉是民主政治運作最重要的基石，絕對不容許扭曲，檢調單位會全力投入查賄的工作，維護新竹市優良傳統；「賄選零容忍！」新竹市調查站主任余尚賢也說，反賄選就是新竹市的全民運動，藉由市府團隊的推動，讓反賄理念深入基層鄰里社區、反賄選網絡更為綿密，新竹市調查站在宣導跟查察上都不會缺席，「不要低估司法單位查察賄選的決心！」

政風處指出，市府即日起與地檢署、調查站合作辦理11場反賄選宣導活動，深入竹市各社區，深化地方反賄選的廉政法紀觀念，提升民主素養，並強力宣導抓賄五部曲：接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領，檢舉專線：0800024099按4，鼓勵民眾共創乾淨選風。