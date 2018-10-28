女友跟曖昧對象開趴 男持刀理論反遭捅進加護病房

2018-10-28 15:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲張姓男子於今凌晨4時至新北市永和區愛摩兒汽車旅館，接剛開完趴踢的22歲陳姓女友，張男見另一名24歲鄭姓男子陪著女友走出旅館，懷疑兩人有曖昧遂醋勁大發，張男拿出預藏開山刀攻擊，鄭男也持隨身摺疊刀反擊，雙方均受傷，張男傷勢較重，警方獲報趕抵，將兩男戒護送醫。

據了解，陳女與鄭男等共4人27日晚間相約愛摩兒汽車旅館開趴，4人狂歡了一整晚，直到今日凌晨4時，趴踢快結束時，陳女打電話給男友張男前來接送，張男疑似在電話中得知，女友出去玩竟然是跟早有曖昧疑慮的鄭男，遂帶了把開山刀前往欲與鄭男談判。

張男抵達汽車旅館門口後，眼見鄭男與女友一起步出，張男直接破口大罵並質問鄭男，鄭男也不太甩張男並回嗆，張男拿出預藏開山刀就往鄭男劈，鄭男見狀也拿出隨身的折疊刀反擊，汽車旅館工作人員聽聞吵鬧聲出來察看，發現2人打成一團，趕緊報警處理。

警方趕抵時，2人身上都有刀傷，所幸皆未傷及要害，均是皮肉傷，趕緊將2人送醫包紮。警方說，鄭男頭部有10公分撕裂傷，另張男背部也有3處穿刺傷，傷勢較重，現仍於加護病房觀察中。警方表示，雙方筆錄需帶2人傷勢較和緩後再行至座，鄭男部分初步將依殺人未遂罪嫌偵辦。