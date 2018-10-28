誤吞4公分寬大蛤蠣殼 割破食道險要命！

胃鏡檢查發現患者誤吞4公分寬大蛤蠣殼，並造成食道潰瘍。（取自許秉毅醫師臉書）

2018-10-28 14:26

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名30多歲男性，日前吃「海鮮粥」時，因趕著上班，把碗公裡剩下的粥一大口吞下去，沒想到粥裡有一個4公分寬的蛤蠣殼，竟卡在食道上，經10多天找了多家診所、醫院，都無法取出，轉診高雄榮總，才緊急手術取出，醫師提醒大蛤蠣殼長時間壓迫食道，會造成食道潰瘍、出血及破裂，甚至感染及死亡！

高雄榮總內視鏡中心主任、胃腸肝膽科主治醫師許秉毅，今在臉書分享民眾誤食大蛤蠣殼的案例，他指出日前一名男性勞工朋友早上吃「海鮮粥」時，因趕著上班，稀哩呼嚕的把碗公中剩下的粥一大口吞下去。

「唉呀！不得了！」男子事後覺得頸部很不舒服，而且吞東西會哽住，到醫院檢查，發現竟被粥內的好料—「4公分寬的蛤蠣殼 」哽到食道。

經過了10幾天，男子找過幾家診所與醫院，大蛤蠣殼仍無法取出，最後轉診到高雄榮總治療。經頸部X光及電腦斷層檢查，顯示有一個4公分寬的大蛤蠣殼卡在食道。

醫師進行胃鏡檢查，發現蛤蠣殼造成食道深度潰瘍及出血，可能已產生食道破裂，最後請外科醫師手術切開頸部皮膚進入到食道，取出大蛤蠣殼，並修補食道。

許秉毅說，「海鮮粥」裡暗藏殺機，過去也遇過因吃「海鮮粥」被魚刺哽到的案例，但被4公分大的蛤蠣哽到的這倒是第一例，「大概也是台灣首例吧！」

他也提醒民眾吃海鮮粥時一定要細嚼慢嚥，要當心粥裡的「好料」可能會變成「胃腸殺手」，千萬別貪快大口吞下，造成難以挽救的傷害！

另外食道如果哽到這種大蛤蠣殼還是要盡早取出，以免因長時間的食道壓迫造成食道的壓瘡（潰瘍）、出血及破裂，甚至感染及死亡！