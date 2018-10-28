萬聖節驚「屎」人！員林夜店High擾民 鄰居不滿潑穢物

夜店落地窗玻璃留有遭潑灑穢物痕跡，現場也瀰漫濃濃屎味。（記者陳冠備攝）

2018-10-28 14:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市萬年路上一間貨櫃酒吧昨夜舉辦萬聖節變裝活動，酒客們暢飲到凌晨1點多興致未減，不斷大聲喧嘩，隔壁陳姓鄰居不滿影響安寧，拿起兩桶裝有疑似屎尿的穢物潑向店家玻璃，夜店頓時臭氣沖天，扮鬼民眾也嚇得驚逃！事發後陳男與酒口互起口角，但店家顯得低調，清理穢物也未報案。不過，該夜店也遭檢舉是違章建物，員林市公所表示，已查報限期拆除。

有民眾將口角衝突畫面PO上臉書「黑色豪門企業」，影片中客人不滿表示「是你們潑人家屎ㄟ，沒水準」、「叫記者也是你們輸阿，你們潑人家屎ㄟ」，代書則反嗆「又沒有潑到全身都是嗎？要錢嗎？」，引起熱議。

員林派出所蔡文淦表示，位在員林市萬年路二段的這家酒吧，因為週末舉辦萬聖節暢飲活動，凌晨1點多仍有不少消費者飲酒吃炭烤，陳姓男子卻突然到門口朝玻璃潑不明穢物，嚇壞不少人，警方到場時已無潑穢物，但現場仍惡臭無比，店家人員表示要請示負責人後，才要決定是否提告。

真的快崩潰了！陳男出示檢舉函表示，該店家違規營業經營酒吧1年多，每天半夜都有酒客喧嘩吵鬧，偶而還會放煙火助興，跟店家反應，都口頭上說好，卻都不見改善，很多附近住戶都敢怒不敢言，從今年1月向員林市公所、監察院等有關機關檢舉半年多也都無作為，昨夜又被吵到受不了，因此才會一時失去理智。

該店家上午已拉下鐵門，現場無人回應。員林市公所表示，接獲檢舉時就有派人查看，發現該店家已違反都市計畫法，占用道路及在住宅區營業場所陳設酒類，違反規定，當時即發文限期改善，否則開罰，店家申訴改善，已無佔用道路及陳設酒類行為，並無不受理檢舉。事後該店家被查出整棟都是違建，縣府也已發文限期拆除。

相關影音