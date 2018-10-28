不給糖就搗蛋！「可愛鬼」衝警所 警察叔叔都投降了

台中市第三分局合作派出所遭小鬼怪闖入，女所長魏绣薌開心的發送糖果。（記者許國楨翻攝）

2018-10-28 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕雖說萬聖節是西洋的節日，但這股節慶風潮也漸漸在台灣流行起來！台中市一所幼兒園為了讓孩童體驗與眾不同的萬聖節，老師帶著奇裝異服的小朋友們勇闖派出所高喊：「不給糖就搗蛋！」，因為這群活潑可愛的小鬼怪拜訪，員警瞬間融化，派出所頓時增添不少歡樂的氛圍。

昨天一早，台中市第三分局合作派出所遭到巫婆、鋼鐵人、美國隊長等小鬼怪闖入，原來是轄內一所幼兒園提前歡慶西洋萬聖節，60餘名小朋友在老師與家長的陪同下，精心裝扮各種搞怪的造型，侵門踏戶直闖派出所對著員警高喊：「不給糖就搗蛋！」

期間連乘坐嬰兒車的Baby也一同加入鬼怪的行列，一張張純真的小臉，可愛指數破錶，讓員警瞬間融化，直接舉雙手投降，拿出糖果一一分送，小鬼怪們看見糖果樂得合不攏嘴，離去前還紛紛與警察叔叔相約明年再見。

一名參加的小朋友說，以前都只在電視、卡通中看到警察，而且警察看起來「都很兇」，直到這次才發現原來警察叔叔也有和善的一面，「還會給我糖果吃」；員警開玩笑說，擔心小朋友「大鬧」派出所，還好事先準備好糖果發放。

女所長魏绣薌則說，警察工作高壓又繁忙，這次難得和孩童互動玩遊戲，看到小朋友臉上天真的笑容，頓時讓派出所內增添不少溫馨氣氛。