測速照相機功能太好 她坐副駕駛座也有事…3000元飛了！

南投縣李姓民眾坐副駕駛座未繫安全帶，車子開在在國道3號上被國道警察拍照取締。（李姓民眾提供）

2018-10-28 11:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮李姓民眾，被工作夥伴搭載上國道3號，在102.2公里處被開了罰單，因為坐在副駕駛座的她沒繫安全帶，要繳3000元罰鍰，她很懊惱地把這樁糗事和照片PO臉書，提醒親友為了安全和荷包著想記得繫了安全帶再上路。

住在草屯鎮的李姓民眾，因為工作關係常要南北奔波，本月6日到新竹洽談公事，出來後一路在講電話，也忘了繫安全帶，昨天接到罰單，家人還把罰單和照片LINE給人在外面的她看，調皮的姪兒還留言「姑姑，恭喜發財」，她才知道自己沒繫安全帶被拍到開罰。

李姓民眾表示，罰單是國道警察開的，罰單上寫的違規事實就是「副駕駛未繫安全帶」，依據道路交通管理處罰條例第31條第2項處罰。問了朋友才知要罰3000元，自己一天才賺2000元，就要繳3000元罰款，真的很心疼，不過為了安全和荷包著想，不管坐哪個位置都有繫安全帶。

李姓民眾把罰單附的照片和糗事PO在臉書，朋友開玩笑留言：「以後記得穿跟安全帶一樣顏色的上衣」，也有人說「我上月也貢獻給國家3000元」，另外也有人大讚國道警察的照相機功能極好，把人拍得好清楚。

南投縣警方表示，國道未繫安全帶要罰3000元以上6000元以下罰鍰，在平面道路被取締未繫安全帶，也要罰1500元，因此為了行車安全，也為了看緊荷包，還是繫上安全帶比較保險。