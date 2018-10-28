靠這一味硬撐5年賣肉 「雄貓眼」+「藥仔面」太嚴重露餡

2018-10-28 10:37

〔記者許國楨／台中報導〕在傳統市場賣豬肉的王姓男子，為了消除工作帶來的疲憊感，5年來竟選擇吸食安非他命提神，但因長期間施用造成臉上掛著一雙俗稱「雄貓眼」的超明顯黑眼圈，加上一臉「藥仔面」引起警方注意攔查起出安毒及毒咖啡包，他坦承已經多天未曾闔眼，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

以吸安人口而言，因安毒是興奮性毒品，吸安後會有黑眼圈、眼神渙散，晚上睡不著覺，深夜在路上徘徊，久之會出現台語稱「黑、乾、瘦」的「藥仔面」特徵，但不管吸食什麼毒品，多半有皮膚黝黑、感覺不出肌肉線條，臉上有痘痘、雙頰凹陷等共同特徵，對資深員警而言辨視度相當高。

而台中市第三分局東區分駐所員警前天巡邏途中，發現32歲王男在超商附近路上不斷踱步鬼祟來回走動，因符合上述特癥員警直覺可疑上前盤查，王男先是一愣隨後很配合的將褲袋及機車置物箱內2小包重4.8公克的安非他命及吸食器，以及及2包共重23.17公克的毒品咖啡包全數交給員警。

沒有毒品前科的他向警方供稱，在傳統市場從事耗費體力、工時又長的賣豬肉工作，因壓力很大經常太晚睡爬不起來，導致隔天工作效率不佳，後來聽朋友說安非他命提神效果很好，才會踏進吸毒這條不歸路，約5年前開始接觸毒品咖啡包，後來更進一步使用吸食器吸食安非他命，讓效果可以更持久，連續幾天不需睡覺。

然而長期熬夜結果就是讓臉上黑眼圈非常明顯，也成為員警懷疑王男可能涉毒的明顯特癥之一；警方表示，安毒屬中樞神經興奮劑，使用者感覺精力充沛、提高專注力，作用可長達10多個鐘頭，讓一些需要長時間工作、熬夜的人忍不住嘗試，卻會對大腦神經造成不可逆的永久傷害，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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