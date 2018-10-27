拒檢逆向飆逃判6月 檢不給易科罰金：大牢蹲好蹲滿

2018-10-27 23:57

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男子去年開車拒絕臨檢逃逸，一路逆向、蛇行、闖紅燈，還撞及騎士，警方逼不得已對空鳴槍，他才停車，被新北地院依違反「妨害公眾往來安全罪」判刑6月、易科罰金18萬元，他想繳錢了事，沒想到到了地檢署，才知檢察官不給易科罰金，當場發監，嚇到聲明異議，但新北地院認為是否准予易科罰金是檢方權限，法官不宜越權，裁定駁回。

去年11月10日晚間9點左右，王男載著3名友人到新北市三重區訪友，途中遇到警察攔檢，王男拒檢，發狂猛踩油門逃逸，10度闖紅燈、5度逆向、1度蛇行，試圖甩開員警，最後在蘆洲撞上一名騎士，車子才停下來。

員警見狀，立刻衝上前攔阻，但王男仍轉動方向盤想轉向落跑，員警對空鳴槍嚇阻，膽大包天的王男嚇到癱軟，乖乖束手就擒；新北地院考量他承認犯行，判刑6月，並給予易科罰金機會。

王男見可罰錢了事，放棄上訴，執行當天和媽媽捧著18萬到新北地檢署，沒想到報到完就被法警帶去執行發監，一頭霧水，一問之下才知道檢察官否決了易科罰金的選項，就是要讓他被關。

檢察官指出，王男除了本案，尚有其他前科，曾入監服刑，出獄後面對警察臨檢卻不知悔改，反而危險駕駛逃逸，影響公眾往來安全，還撞上無辜騎士，直到警方開槍才停車受檢，因此認定須以刑罰矯正才有成效，決定不准易科罰金。

王男與王母趕緊向新北院聲明異議，王男主張自己是初犯，深具悔意，看到可易科罰金才未上訴，沒想到竟得入獄服刑，希望法官能裁定准予易科罰金；王母則說，兒子上有老父母、下有幼子，犯後已真心悔改，現在都很乖了，盼法官趕快讓他返家盡孝道。

新北院指出，是否准許易科罰金是法律賦予檢察機關的裁量權限，法院不得越權判斷，且檢察官已具體說明不准易科罰金的理由，沒有濫用權力情事，難認執行手段違法或不當，據此，裁定駁回王男與王母的聲明異議之訴，仍可抗告。

矯正署指出，6月以下刑期不得假釋或適用累進處遇，因此，若王男放棄抗告，就得半年牢坐好坐滿。